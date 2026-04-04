Vendía cocaína y marihuana desde su casa y fue detenida en Sebastián Elcano

Una mujer de 51 años fue detenida en la localidad de Sebastián Elcano tras un operativo realizado por personal de la Brigada de Investigaciones de Deán Funes, que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Ángel Sutter s/n, en barrio Progreso. Durante el operativo, los efectivos aprehendieron a la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar intervino también personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que durante el registro del domicilio secuestró 189 dosis de cocaína, 10 de marihuana, 1.127.500 pesos en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Según se informó, la detenida cuenta con antecedentes por comercialización de drogas en los años 2017 y 2022, por lo que se trata de la tercera intervención policial vinculada al mismo domicilio.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes, la mujer fue trasladada a sede judicial e imputada por el delito de comercialización de estupefacientes.