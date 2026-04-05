Cuatro hombres resultaron heridos tras un choque en Luque

Un accidente de tránsito se registró en Luque, en la rotonda de acceso a la localidad, donde un automóvil Volkswagen Bora terminó involucrado en un siniestro que dejó cuatro personas heridas.

Al llegar al lugar, personal policial encontró el vehículo y a sus ocupantes fuera del mismo. Uno de los hombres estaba tendido a la orilla de la ruta, consciente, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital de Villa del Rosario, donde se le diagnosticó una fractura de clavícula. Permanece estable.

En tanto, otros tres hombres que viajaban en el vehículo fueron derivados al dispensario local con lesiones de carácter leve.

Durante el operativo, el tránsito se mantuvo habilitado, aunque con circulación reducida y precaución en el sector.