Desbarataron un búnker de drogas en barrio Comercial y detuvieron a dos hombres

Tras más de seis meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron dos puntos de venta de drogas en barrio Comercial, en la ciudad de Córdoba, y detuvieron a dos hombres mayores de edad.

El operativo se llevó a cabo luego de múltiples denuncias al Centro de Denuncias Anónimas. Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se realizaron en viviendas ubicadas sobre calles Icho Cruz al 50 y Canals al 6200.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 520 dosis de marihuana y 183 de cocaína, además de plantas y cigarrillos de cannabis sativa, un arma de fuego, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias.

En uno de los domicilios funcionaba un búnker de venta de drogas. Según se informó, el hombre que atendía el lugar contaba con una tobillera electrónica por una causa de violencia familiar.

Asimismo, la perra detectora Hanna marcó la presencia de marihuana en una de las habitaciones, donde la sustancia se encontraba oculta en la parte superior de un ropero.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y lo incautado quedó a disposición de la causa por comercialización de estupefacientes.