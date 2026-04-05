Desbordes y viviendas inundadas: dramática situación tras el temporal en Tucumán

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 09:46 hs

Un fuerte temporal azotó a la provincia de Tucumán durante las últimas horas y provocó una situación de extrema gravedad en el sur provincial, donde varias familias quedaron atrapadas dentro de sus viviendas completamente inundadas en la localidad de Santa Rosa de Aguilares.

Ante el avance incontenible del agua, vecinos de la zona pidieron ayuda urgente para poder evacuar a las personas que permanecían aisladas. En medio de la desesperación, solicitaron lanchas y cualquier tipo de embarcación que permitiera asistir a quienes no podían salir por sus propios medios.

El intendente local explicó que uno de los sectores más afectados fue La Calera, donde el camino quedó completamente cortado por el desborde del río Medina. Además, confirmó que la fuerte crecida del río Chirimayo provocó daños estructurales en la zona de Alpachiri, donde el caudal descalzó la punta del puente principal y dejó totalmente interrumpida la ruta nacional 65.

La situación también generó complicaciones en otras vías. Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, el tránsito quedó bloqueado en la ruta 307 debido al desplazamiento de material y sedimentos que obstruyeron distintos tramos de la calzada tras las intensas precipitaciones.

“Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo. Ha volteado muchos árboles y ha roto toda la defensa del lado del pueblo”, señalaron autoridades locales al describir la magnitud del fenómeno, que se originó a partir de lluvias torrenciales registradas en las zonas altas de Las Estancias.

El temporal también afectó a otras localidades del sur tucumano. En Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, el agua ingresó a varias viviendas, mientras que el arroyo Barrientos registró crecidas importantes que complicaron aún más el panorama de rescate.

En San Miguel de Tucumán, la capital provincial, se registraron anegamientos severos en distintos barrios. Las zonas norte y sur fueron las más afectadas, especialmente el sector de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

Aunque el Servicio Meteorológico había emitido una alerta amarilla, el impacto de la tormenta superó las previsiones oficiales al descargar con gran intensidad sobre Alpachiri y sus alrededores. Si bien hacia el amanecer de este domingo algunos ríos comenzaron a descender, las autoridades pidieron extremar las precauciones debido a la inestabilidad de las defensas y a los daños que presentan varios caminos del interior provincial.