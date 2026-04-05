Detienen a dos naranjitas: uno tenía un arma blanca y otro era buscado por la Justicia

Dos hombres que trabajaban como naranjitas fueron detenidos en distintos operativos realizados en Córdoba Capital. Uno de ellos tenía un arma blanca en su poder, mientras que el otro registraba un pedido de captura.

El primer procedimiento ocurrió en barrio Talleres Este, en inmediaciones de un evento bailable, donde efectivos policiales detuvieron a un hombre y le secuestraron una trincheta.

Por otro lado, en barrio Centenario, durante un control preventivo, otro naranjita fue identificado y, al verificar sus datos, constataron que tenía un pedido de la Justicia, por lo que fue detenido en el lugar.

Ambos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.