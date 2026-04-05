El peor final: hallaron sin vida a la pareja que desapareció tras un casamiento

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 18:08 hs

La búsqueda terminó de la peor manera: Mariano Robles y Solana Albornoz fueron encontrados sin vida en las últimas horas, tras haber desaparecido en medio del fuerte temporal que azotó a la provincia de Tucumán durante la noche del sábado.

El hallazgo se produjo luego de un intenso operativo en el que participaron equipos de rescate y fuerzas de seguridad. La pareja era buscada desde que se perdió todo contacto mientras circulaban en su vehículo en plena tormenta.

Según la información preliminar, el automóvil en el que se trasladaban —un Nissan Versa blanco— fue arrastrado por la violenta corriente de agua que inundó calles y desbordó canales durante el temporal.

El vehículo fue localizado dentro de un canal, completamente cubierto por lodo y sedimentos. En el interior del habitáculo se encontraban ambos cuerpos.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad tucumana, donde en las últimas horas se había difundido masivamente la imagen de la pareja para intentar dar con su paradero.