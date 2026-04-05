En controles por robo de ganado detienen a dos hombres en Almafuerte

Dos hombres fueron detenidos en zona rural de Almafuerte durante controles vinculados a la prevención del robo de ganado. En el procedimiento, personal policial también secuestró una motocicleta.

Según se informó, los operativos forman parte de un esquema de vigilancia permanente en el sector rural, donde se refuerzan controles para evitar delitos como el abigeato.

Desde la fuerza indicaron que estos procedimientos buscan fortalecer la seguridad en la zona y brindar mayor resguardo a los productores.