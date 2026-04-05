Golpe al contrabando: Córdoba incluida en operativo federal multimillonario

OPERATIVO FEDERAL CONTRA EL CONTRABANDO EN TODO EL PAÍS

OPERATIVO FEDERAL CONTRA EL CONTRABANDO EN TODO EL PAÍS

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 10:40 hs

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 30 allanamientos simultáneos en distintas provincias, entre ellas Córdoba, por infracción al Código Aduanero, con un secuestro valuado en más de 477 millones de pesos.

La investigación fue impulsada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del magistrado interviniente Pablo Yadarola, junto a la Secretaría N°4 de Gonzalo Martín Acuña. El procedimiento se originó a partir de sospechas sobre el ingreso al país de mercadería extranjera sin aval aduanero.

A partir de tareas de análisis de datos y ciberpatrullaje, los investigadores detectaron una red con presencia en Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los puntos identificados había domicilios particulares, locales comerciales y un depósito de una empresa de encomiendas vinculado a la organización.

Según se informó, la estructura operaba ingresando productos de contrabando desde Paraguay, que luego eran almacenados y comercializados en distintos puntos del país.

Durante los allanamientos se identificó a 26 personas, entre ellas 21 hombres y 5 mujeres. Además, se secuestraron 10.400.000 pesos en efectivo, 400 dólares, dosis de marihuana y una gran cantidad de mercadería ilegal.

Entre los elementos incautados se contabilizaron más de 1200 neumáticos de origen extranjero, 650 juguetes, 151 artículos de electrónica e indumentaria, 214 perfumes, 110 mochilas, 120 alfombras, 90 termos, 23 teléfonos celulares, notebooks, tablets, relojes inteligentes, herramientas y más de 2000 atados de cigarrillos.

Uno de los procedimientos clave se realizó en un depósito ubicado en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, donde por orden judicial se bloquearon envíos y recepciones de encomiendas investigadas. Allí se incautaron neumáticos para camiones, electrodomésticos y grandes cantidades de cigarrillos extranjeros.