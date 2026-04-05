Murió un hombre de 80 años tras caer de una escalera en barrio San Martín

Un hombre de 80 años murió esta tarde en barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba, tras caer de una escalera y sufrir un golpe en la cabeza.

El episodio ocurrió en calle Martín García al 800, donde personal policial acudió luego de un aviso de vecinos que alertaban sobre una persona inconsciente en el lugar.

Al arribar, una mujer indicó que el hombre habría intentado subir una escalera cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio y cayó, impactando su cabeza contra el suelo.

En el lugar también trabajó un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento y señaló como causa un traumatismo de cráneo.

Se continúan las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.