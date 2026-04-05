Murió un joven tras despistar y volcar en Circunvalación

Un joven de 26 años murió en las últimas horas tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional A-019, en el anillo interno de avenida Circunvalación, a la altura de la intersección con avenida Juan B. Justo (Salida 3).

Según se informó, el conductor de un Volkswagen Fox perdió el control del vehículo por causas que se investigan. Como consecuencia, el rodado despistó, impactó contra el guardarraíl y luego volcó dentro de un desagüe pluvial, quedando con las ruedas hacia arriba.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron el fallecimiento del único ocupante en el lugar.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.