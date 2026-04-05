Operativos en el norte de Córdoba: diez detenidos y motos secuestradas

Diez personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en el norte provincial, en el marco de acciones desplegadas por la Policía de Córdoba en varias localidades.

Entre los aprehendidos, dos contaban con pedido judicial vigente. Los procedimientos se llevaron a cabo en Malvinas Argentinas, Arroyito, Cruz del Eje, Morteros, Villa de María, Villa Carlos Paz y Río Ceballos.

Durante los operativos, se secuestraron tres motocicletas, dos de ellas con pedido por robo, mientras que la restante fue incautada en el marco del Código de Convivencia Ciudadana.

Además, se recuperaron diversos elementos que habrían sido sustraídos de un edificio público.

Las personas detenidas quedaron a disposición del magistrado interviniente.