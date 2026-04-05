Perdió el control y se incrustó contra una casa en Córdoba

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en barrio Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Córdoba, donde un automovilista perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una vivienda.

El hecho ocurrió sobre calle Saldán al 900, cuando, por causas que se investigan, el conductor de un Renault Stepway se desvió de su trayectoria y colisionó contra el frente de una casa.

Como consecuencia del impacto, se produjeron daños materiales en el inmueble, afectando la casilla de gas y el pilar de energía eléctrica.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias 107, que asistió a los ocupantes del rodado.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar cómo se produjo el siniestro.