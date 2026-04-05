Madugada

Robo en Carlos Paz: cuatro ladrones se llevaron una moto de una vivienda

El robo ocurrió durante la madrugada en barrio Villa Suiza, sobre calle Franklin
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Sucesos
domingo, 5 de abril de 2026 · 18:19

Un robo domiciliario se registró durante la madrugada de este domingo en barrio Villa Suiza, en Villa Carlos Paz, donde cuatro personas ingresaron a una vivienda y se llevaron una motocicleta.

El hecho ocurrió sobre calle Franklin, según indicaron fuentes vinculadas al damnificado, quien solicitó la difusión del caso para intentar recuperar el rodado.

De acuerdo a la información aportada, los autores ingresaron al domicilio en horas de la madrugada y sustrajeron una motocicleta XR 150, dominio A088OUM.

Hasta el momento no trascendieron detenciones ni mayores precisiones sobre los responsables, mientras se intenta dar con el vehículo robado.

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