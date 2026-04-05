Robo en Carlos Paz: cuatro ladrones se llevaron una moto de una vivienda

Madugada
Robo en Carlos Paz: cuatro ladrones se llevaron una moto de una viviendaEl robo ocurrió durante la madrugada en barrio Villa Suiza, sobre calle Franklin
Un robo domiciliario se registró durante la madrugada de este domingo en barrio Villa Suiza, en Villa Carlos Paz, donde cuatro personas ingresaron a una vivienda y se llevaron una motocicleta.
El hecho ocurrió sobre calle Franklin, según indicaron fuentes vinculadas al damnificado, quien solicitó la difusión del caso para intentar recuperar el rodado.
De acuerdo a la información aportada, los autores ingresaron al domicilio en horas de la madrugada y sustrajeron una motocicleta XR 150, dominio A088OUM.
Hasta el momento no trascendieron detenciones ni mayores precisiones sobre los responsables, mientras se intenta dar con el vehículo robado.