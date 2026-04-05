San Carlos Minas: desbaratan dos puntos de venta y detienen a dos hombres

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 11:16 hs

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permitió desbaratar dos puntos de venta de drogas en San Carlos Minas y detener a dos hombres mayores de edad acusados de comercializar estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas sobre calles Ricardo González Ardiles y Rafael Núñez, en barrio Centro de la localidad. En el perímetro externo colaboró personal de la Policía de Córdoba.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron dosis, cigarrillos y plantas de marihuana, además de dos balanzas digitales y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación fue dirigida por el Ministerio Público Fiscal. Tras los operativos, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todo lo incautado, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.