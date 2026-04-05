“Se agarró del poste y se electrocutó”: el impactante testimonio de un vecino

El testimonio de un vecino que presenció la tragedia conmueve al barrio donde un nene de 12 años murió electrocutado al tocar un poste de luz durante un fuerte temporal en San Miguel de Tucumán. Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió, el relato de quien estuvo allí revela la desesperación y la impotencia que se vivieron en el momento.

Juan, un vecino de la zona, contó que todo sucedió cuando varios chicos jugaban en la calle aprovechando el agua acumulada por la lluvia. Según explicó, el lugar se había convertido en una especie de “pileta” improvisada por el temporal.

“Los nenes estaban jugando en la calle, la usaban como si fuera una pileta”, relató el hombre. En ese contexto, el niño identificado como Lisandro, de 12 años, se resbaló en medio del agua.

El vecino explicó que, al intentar sostenerse para no caer, el chico se agarró de un poste de luz que se encontraba en el lugar. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia.

“Se resbaló y quiso sostenerse del poste. Lo tocó y se electrocutó”, recordó Juan. El momento fue dramático para quienes estaban cerca. “Lo vimos con impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga, fue muy shockeante”, expresó en diálogo con TN.

El testigo también aseguró que el poste ya presentaba problemas eléctricos desde hacía tiempo. “Ese poste ya daba descargas; varias personas que pasan a correr lo habían tocado y sentían corriente”, afirmó.

Lisandro vivía en la zona sur de la ciudad y, según contaron vecinos, era un chico muy conocido en el barrio, donde solía jugar con sus amigos en la calle.

Tras el trágico episodio, se inició una investigación para determinar cómo se produjo la descarga eléctrica y si existían fallas previas en la instalación. El caso generó una profunda conmoción entre los vecinos y reavivó la preocupación por el estado de la infraestructura eléctrica, especialmente durante temporales.