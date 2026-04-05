Se resistió a un control y terminó detenido en Carlos Paz

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 19:04 hs

Un hombre de 32 años fue aprehendido en la noche del 4 de marzo en barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz, luego de resistirse a un control policial.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Perón y Torricelli, donde efectivos intentaron controlar al conductor y explicarle los alcances del Código de Convivencia Ciudadana.

Según informaron, el hombre se negó a entregar su motocicleta y opuso resistencia al procedimiento, por lo que se procedió a su aprehensión.

Además, se realizó el secuestro del rodado y el traslado del conductor a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.