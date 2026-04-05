OPERATIVO POLICIAL
Se resistió a un control y terminó detenido en Carlos Paz
El conductor se negó a entregar su motocicleta y terminó aprehendido en la vía pública
SUCESOS
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Un hombre de 32 años fue aprehendido en la noche del 4 de marzo en barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz, luego de resistirse a un control policial.
El hecho ocurrió en la intersección de calles Perón y Torricelli, donde efectivos intentaron controlar al conductor y explicarle los alcances del Código de Convivencia Ciudadana.
Según informaron, el hombre se negó a entregar su motocicleta y opuso resistencia al procedimiento, por lo que se procedió a su aprehensión.
Además, se realizó el secuestro del rodado y el traslado del conductor a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.