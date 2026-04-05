Temporal en Córdoba: lluvias intensas afectan varias localidades del interior

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 11:58 hs

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informó que, a raíz de la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por precipitaciones acumuladas, se registraron tormentas de variada intensidad en distintos puntos del territorio provincial. Ante esta situación, se activaron los protocolos de monitoreo, prevención y respuesta en coordinación con organismos locales y regionales.

Las lluvias más intensas se registraron en distintas localidades del interior, con anegamientos, crecidas de ríos y cortes preventivos en vados y puentes. En varios sectores trabajan bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil para monitorear la evolución de las condiciones y asistir a los vecinos.

En el departamento Río Cuarto, en la localidad de Alpa Corral, se produjo una tormenta severa con un acumulado de 35 milímetros de precipitaciones. Según el reporte oficial, no se registraron daños en infraestructura ni fue necesario solicitar asistencia provincial.

La situación fue más compleja en el departamento San Justo, particularmente en Brinkmann, donde se registraron 85 milímetros de lluvia, aunque mediciones locales indican que en algunos sectores se alcanzaron los 120 milímetros. Como consecuencia, varias calles quedaron anegadas, aunque actualmente el agua se encuentra en proceso de drenaje. Además, una vivienda se encuentra en situación de emergencia y está siendo asistida por Bomberos Voluntarios y personal de Servicios Públicos. En la ciudad se constituyó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) local, que coordina las acciones de respuesta.

En tanto, en Mina Clavero, en el departamento San Alberto, se registraron 47 milímetros de precipitaciones. Bomberos voluntarios realizan tareas preventivas en márgenes de ríos, puentes y vados ante el aumento del caudal. El río Mina Clavero registró una crecida de dos metros, mientras que el río Panaholma aumentó su nivel en 1,5 metros. Debido a esta situación se dispusieron restricciones de circulación en el Puente Cedro, Puente San Martín, Puente Olmos, el Vado San Gabriel —en Villa Cura Brochero— y el Vado Panaholma.

Por su parte, en Mendiolaza, en el departamento Colón, se registraron 11 milímetros de lluvia. Allí permanecen cortados los vados de las calles España y Las Mercedes por el incremento del caudal de agua. En el lugar trabajan bomberos voluntarios realizando tareas preventivas.

Desde el Gobierno provincial informaron que la Dirección de Protección Civil mantiene un operativo de relevamiento territorial en distintas localidades, comunas y cuencas hídricas. Para ello se desplegaron móviles y efectivos en zonas del Valle de Calamuchita y Traslasierra, desde Nono hasta Villa de Soto.

Además, las autoridades pidieron circular con extrema precaución debido a distintas restricciones y reducciones de calzada en rutas provinciales. Entre ellas se encuentra la Ruta Provincial 28, con circulación normal entre Tanti y el tercer túnel, pero con tránsito restringido desde ese punto hasta el pasaje El Cadillo debido a desmoronamientos.

También se registran reducciones de calzada en la Ruta Provincial 15 entre los kilómetros 42, 50 al 56 y 64; en la Ruta Provincial 1 a la altura del kilómetro 35, en el cruce con la Ruta Provincial 17; y en la Ruta Provincial 17, entre Marull y Balnearia, en los kilómetros 204 y 210.

En el Camino de las Altas Cumbres se dispuso una reducción de calzada entre los kilómetros 50 y 52, además de un corte de ingreso en el kilómetro 95, a la altura del mirador. A su vez, en la Ruta Provincial 4 hay reducción de calzada en el kilómetro 41, en el cruce con la Ruta Provincial 6, cerca de la localidad de La Laguna.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por zonas inundadas o vados crecidos, respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo indicaron que continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y coordinando acciones con los distintos organismos para garantizar la seguridad de la población.