Un árbol cayó sobre una vivienda en Icho Cruz

Un árbol cayó sobre una vivienda en la localidad de Icho Cruz durante la tarde de este sábado, lo que obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios.

El hecho fue atendido por una unidad liviana con dos efectivos, que se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso.

Según informaron, el árbol impactó directamente sobre la estructura de la vivienda, provocando daños materiales. Al momento del arribo del personal, no se registraban personas heridas.

Los bomberos procedieron a la remoción del árbol y aseguraron el sector afectado. Luego de finalizar las tareas, la dotación regresó a base sin otras novedades.

En el operativo también colaboró personal de la Guardia Local de Icho Cruz.