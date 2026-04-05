Un motociclista fue arrastrado al cruzar un vado cerrado

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 10:50 hs

Durante la noche de este sábado, un operativo de rescate se desplegó en Villa Allende luego de que un motociclista intentara cruzar un vado cerrado por la creciente y fuera arrastrado por la corriente.

El hecho ocurrió en el vado de calle Sargento Cabral, donde el fuerte caudal de agua había obligado a interrumpir el paso. Pese a esa condición, el conductor avanzó y terminó siendo llevado por la corriente, mientras la motocicleta quedó completamente sumergida.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, el hombre logró salir por sus propios medios, evitando consecuencias más graves.

En el lugar, la dotación desplegó un operativo de alto riesgo con tendido de cuerdas y anclajes de seguridad para poder trabajar en medio de la fuerza del agua. Finalmente, lograron localizar y extraer la motocicleta del cauce.

Desde el cuartel insistieron en que el cruce estaba cerrado y que la situación podría haber tenido un desenlace mucho más grave.