Violencia en un bar: dos detenidos y un auto destruido

Un episodio de violencia se registró este viernes a la madrugada en la localidad de Eufrasio Loza, donde dos hombres fueron detenidos tras causar daños en un bar y destruir los vidrios de un automóvil.

Según se informó, personal policial de la Departamental Río Seco acudió al lugar tras el aviso del propietario del establecimiento, quien denunció que dos hermanos habían agredido a otro hombre dentro del local.

Luego del ataque, los agresores comenzaron a provocar destrozos en el interior del bar, donde rompieron mesas y sillas. Posteriormente, la situación continuó en el exterior, donde dañaron un automóvil al romper sus vidrios.

De manera inmediata se desplegó un operativo que permitió la aprehensión de los involucrados, dos hombres de 30 y 42 años, domiciliados en la misma localidad.

Ambos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.