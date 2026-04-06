Accidente en el Camino del Cuadrado: perdió el control y se fue de la ruta

El siniestro involucró a un Renault Fluence que era conducido por una sola persona. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó fuera de la calzada.

En el lugar trabajaron dos unidades de Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso, con un total de seis efectivos a cargo del oficial principal Agustín Manzanelli. Las tareas incluyeron el control de la escena, verificación del vehículo y la implementación de medidas de seguridad preventiva.

También participaron efectivos de Policía Caminera y personal de la Guardia Local, quienes colaboraron en el ordenamiento del tránsito en el sector.