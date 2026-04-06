Siniestro vial en Punilla

Accidente en el Camino del Cuadrado: perdió el control y se fue de la ruta

Ocurrió en el kilómetro 5 y el conductor terminó fuera de la calzada.
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Sucesos
lunes, 6 de abril de 2026 · 19:09

El siniestro involucró a un Renault Fluence que era conducido por una sola persona. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó fuera de la calzada.

En el lugar trabajaron dos unidades de Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso, con un total de seis efectivos a cargo del oficial principal Agustín Manzanelli. Las tareas incluyeron el control de la escena, verificación del vehículo y la implementación de medidas de seguridad preventiva.

También participaron efectivos de Policía Caminera y personal de la Guardia Local, quienes colaboraron en el ordenamiento del tránsito en el sector.

Despiste en Punilla (fotos Bomberos de Valle Hermoso)

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Despiste en Punilla (fotos Bomberos de Valle Hermoso)
Despiste en Punilla (fotos Bomberos de Valle Hermoso)

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