Autopista 55: tres jóvenes murieron tras chocar contra un árbol

Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron gravemente heridos en un siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo en la autopista 55, en el tramo que une las localidades de Naschel y Tilisarao.

Según se informó, el vehículo en el que viajaban cinco personas perdió el control, derrapó varios metros y terminó impactando contra un árbol al costado de la ruta.

Como consecuencia del fuerte choque, tres ocupantes fallecieron en el lugar. Las víctimas tenían 20, 21 y 38 años.

En tanto, los dos sobrevivientes, ambos de 24 años, fueron trasladados al hospital El Carrillo, donde permanecen internados con heridas de gravedad.

De acuerdo a las primeras pericias, las pruebas de alcoholemia realizadas arrojaron resultado positivo. La Justicia investiga las causas del hecho.