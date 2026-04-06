Conmoción en barrio Alberdi por el hallazgo de un feto debajo de una camioneta

La Justicia investiga el hallazgo de un feto ocurrido durante la noche del domingo en barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en calle Santa Rosa al 1100, donde personal policial se constituyó tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de un feto debajo de una camioneta estacionada en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el hallazgo, correspondiente a un cuerpo en etapa gestacional de aproximadamente 10 centímetros.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer responsabilidades.