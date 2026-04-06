Controles por Semana Santa: frenaron 18 fiestas clandestinas en Córdoba

Operativos por Semana Santa en Córdoba
Controles por Semana Santa: frenaron 18 fiestas clandestinas en CórdobaSe labraron 120 actas y hubo presencia en distintos puntos de la ciudad
La Municipalidad de Córdoba desplegó un amplio operativo de control durante el fin de semana largo de Semana Santa, con presencia en eventos masivos, celebraciones religiosas y espacios públicos.
En total, se supervisaron más de 80 eventos habilitados, entre ellos el partido entre Talleres y Boca en el estadio Kempes, además de espectáculos en Forja, Quality Arena y Plaza de la Música.
En paralelo, se implementaron operativos especiales durante el Vía Crucis, que reunió a más de 12.000 personas en el centro, junto a otras actividades como la Vigilia Pascual y circuitos turísticos.
Como resultado de los controles, se labraron 120 actas por consumo de alcohol en la vía pública y venta fuera de horario. Además, se clausuraron 7 fiestas clandestinas y se desarticularon otras 11 de manera preventiva, evitando su realización.
Los operativos también incluyeron controles en espacios verdes como el Parque Sarmiento y recorridos nocturnos en sectores de la zona este, como barrio Yofre Norte, Plaza Belgrano, avenida Alem y otros puntos.
Desde el municipio destacaron que muchas intervenciones se originaron a partir de denuncias de vecinos al 103, lo que permitió actuar de manera rápida.
Los procedimientos se realizaron de forma conjunta con distintas áreas municipales y provinciales, incluyendo fuerzas de seguridad y equipos de control.