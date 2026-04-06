Detuvieron a un adolescente que encubrió la masacre en San Cristóbal

Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas por encubrir la masacre de la escuela de Santa Fe. El menor fue aprehendido en la localidad de Nelson y trascendió que tenía conocimiento del ataque perpetrado hace una semana, que dejó un alumno fallecido y varios heridos.

El sospechoso es amigo de Gino, quien llevó una escopeta a la Escuela Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros.

Según pudo conocerse, los dos jóvenes detenidos por el caso pertenecerían a un grupo denominado «True Crime Community», que operaba en distintas plataformas intercambiando contenido violento de asesinatos y masacres.

«En el marco del tiroteo ocurrido en San Cristóbal, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un adolescente en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson. El sospechoso tenía vínculo con Gino C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque»; informaron esta tarde desde el gobierno de Santa Fe.

El director provincial de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, dio detalles del operativo que terminó con la detención del sospechoso apresado y acusado de encubrir el ataque. El funcionario provincial explicó que de la investigación participó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA) y que el caso trasciende las fronteras de la provincia y estaría vinculado a una red internacional.