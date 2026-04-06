El Suquía creció y obligó a desviar el tránsito en Córdoba

Las lluvias acumuladas durante varios días en toda la provincia, especialmente en las sierras, generaron un fuerte impacto hídrico que ya se traslada a la capital.

El lago San Roque continúa por encima de su nivel máximo, por lo que se mantienen abiertas sus válvulas mientras ingresa agua de manera constante por el embudo. Ese excedente es derivado al río Suquía, cuyo caudal aumentó significativamente en las últimas horas.

Como consecuencia, se produjo el desborde del río en la ciudad de Córdoba, lo que obligó al cierre total del tránsito en la avenida Costanera. La situación generó desvíos para acceder al centro y demoras en distintos puntos.

Además, se reportaron complicaciones en rutas provinciales por la presencia de lluvias y bancos de niebla, lo que reduce la visibilidad y afecta la circulación.

El escenario continúa bajo monitoreo ante la persistencia de condiciones inestables y el impacto acumulado del agua en toda la cuenca.