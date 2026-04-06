Escape y persecución a toda velocidad en Carlos Paz rumbo a Córdoba

La Policía de Villa Carlos Paz recuperó este mediodía un vehículo con pedido de secuestro vigente y detuvo a su conductor tras una persecución que se inició en la colectora de la Autopista Carlos Paz.

El procedimiento se registró alrededor de las 13:10, cuando personal del Comando de Acción Preventiva detectó un Renault Sandero gris que contaba con pedido de secuestro desde el 1 de abril del corriente año.

Al notar la presencia de los efectivos, el conductor, un hombre de 39 años, intentó huir, lo que dio inicio a un seguimiento controlado que se extendió hasta el camino a Falda del Cañete, donde finalmente fue alcanzado y aprehendido.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron el vehículo y cuatro teléfonos celulares que se encontraban en poder del detenido.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.