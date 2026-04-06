Fuerte choque en el ingreso a Carlos Paz: un joven hospitalizado

Un joven de 21 años resultó herido este mediodía tras protagonizar un fuerte accidente en el puente de ingreso a Villa Carlos Paz.

De acuerdo a los primeros datos, el motociclista habría impactado contra el muro del acceso, aunque las causas del siniestro aún no fueron confirmadas oficialmente.

Como consecuencia del choque, el conductor, oriundo de Cosquín, sufrió traumatismos varios y fue asistido en el lugar por personal de emergencias, para luego ser trasladado al hospital municipal Gumersindo Sayago.

En el operativo intervinieron bomberos, efectivos policiales, Seguridad Urbana y el servicio de emergencias, quienes trabajaron en la asistencia del joven y en el ordenamiento del tránsito en la zona.