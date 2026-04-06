Fuerte operativo en el estadio de Instituto por el partido ante Defensa y Justicia

Un importante operativo de seguridad se desplegó en barrio Alta Córdoba en la previa del partido entre Instituto y Defensa y Justicia, en inmediaciones del estadio Monumental Presidente Perón.

Los controles incluyen acciones preventivas en los accesos y alrededores del estadio, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de los asistentes.

Del operativo participan distintas unidades policiales, entre ellas efectivos del CAP, Motocicletas, SEOM, Guardia de Infantería, Canes y Caballería, que trabajan de manera coordinada en la zona.