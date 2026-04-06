Hallan sin vida a secretaria judicial y abren investigación en Las Varillas

La muerte de Andrea Pinotti, secretaria de la fiscalía de instrucción de Las Varillas, generó conmoción en la comunidad y en el ámbito judicial de Córdoba.

La mujer fue hallada sin vida en su domicilio en las últimas horas, en circunstancias que aún se intentan esclarecer. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos, dirigida por la fiscal Silvana Quaglia.

En esta etapa inicial, el caso fue caratulado como muerte de etiología dudosa, por lo que se busca determinar si se trató de un suicidio o si hubo intervención de terceros.

Pinotti se desempeñaba desde hacía tiempo en el Poder Judicial local y era una figura reconocida en el ámbito jurídico. La noticia impactó tanto en sus compañeros de trabajo como en abogados del foro de la ciudad.

Además, había cumplido funciones como síndica titular en la Cooperativa de Energía Eléctrica de Las Varillas, institución que expresó públicamente sus condolencias.