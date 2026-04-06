Hallan a una menor tras horas de búsqueda en el norte cordobés

Una adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida fue localizada esta madrugada en el norte de Córdoba, tras varias horas de búsqueda.

La denuncia fue realizada por su madre, quien indicó que la menor se había retirado de su domicilio el día anterior por la tarde para encontrarse con una amiga.

El hallazgo se produjo alrededor de las 05:45, cuando personal policial logró ubicarla durante patrullajes en la zona. Según se informó, la adolescente se encontraba en buen estado de salud y explicó que había permanecido en la vivienda de una amiga.

Tras ser encontrada, fue trasladada al hospital de Villa de Soto junto a su padre, donde fue asistida por el médico de guardia.