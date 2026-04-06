Hallaron sin vida a un estudiante en las residencias universitarias en Río Cuarto

Un joven de 19 años fue hallado sin vida este domingo en el interior del Bloque 2 de las Residencias Estudiantiles de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dentro del campus.

Se trata de Luca Ariel Sosa, estudiante de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El alerta fue dado por su compañero de habitación, quien lo encontró inconsciente en el sector del baño.

De inmediato se solicitó asistencia médica y al lugar acudieron ambulancias del Centro de Salud Municipal de Las Higueras y de un servicio privado de Río Cuarto. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento.

Según las primeras informaciones, el joven padecía una patología de base, hipertensión pulmonar severa, que habría sido determinante en el desenlace. No obstante, la Justicia inició actuaciones para establecer con precisión las causas del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Tercer Turno, mientras en el complejo universitario se vive un clima de profunda tristeza por lo ocurrido.