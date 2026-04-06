Llegaron de vacaciones a Carlos Paz y en pocas horas vivieron una pesadilla

Una pareja de turistas oriunda de Paraná atraviesa horas de angustia en Carlos Paz, luego de haber sufrido el robo de su motocicleta y, posteriormente, una estafa mientras intentaban recuperarla.

El hecho ocurrió este fin de semana en una vivienda ubicada en calle Zapiola al 39, donde se alojaban desde el viernes. Según relataron, dejaron la moto en la cochera alrededor de las 20 del sábado. Al despertar, el rodado ya no estaba.

En medio de la desesperación por encontrar el vehículo, la situación se agravó cuando fueron contactados por personas que, aprovechando el momento, los engañaron y les sustrajeron dinero bajo falsas promesas de ayuda para recuperar la moto.

Desde entonces, la pareja difundió el caso en redes sociales y grupos locales con un pedido urgente de información que permita dar con el rodado.

El episodio genera preocupación en la ciudad, especialmente por tratarse de visitantes que habían llegado con fines turísticos y terminaron siendo víctimas de un doble hecho delictivo.