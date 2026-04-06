Lo controlaron en la calle y llevaba 150 dosis de cocaína entre sus prendas

Un joven de 21 años fue detenido durante un patrullaje preventivo luego de que la Policía encontrara en su poder 150 dosis de cocaína. En el procedimiento intervino personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer en la intersección de las calles Pedro de Escobar y Pedro Rovelli, en barrio Cooperativa El Progreso. Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo en el sector procedieron a controlar al joven.

Durante el palpado preventivo, los uniformados constataron que entre sus prendas llevaba tres bolsas cerradas que contenían varias envolturas más pequeñas con una sustancia blanca compatible con cocaína.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a sede policial junto con el secuestro de las sustancias, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Posteriormente, se hizo presente personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que confirmó que se trataba de 150 dosis de cocaína con un peso superior a los 90 gramos.

En el caso interviene la Fiscalía de 2° Turno de Lucha contra el Narcotráfico, que dispuso las actuaciones correspondientes.