Inseguridad en Villa María

Operativo contra “levanta-portones”: 11 detenidos y autos secuestrados

Entre los aprehendidos hay jóvenes de entre 15 y 19 años y uno era buscado por la Justicia
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Sucesos
lunes, 6 de abril de 2026 · 20:21

Un operativo policial en Villa María permitió la detención de 11 jóvenes, de entre 15 y 19 años, en el marco de procedimientos contra robos bajo la modalidad conocida como “levanta-portones”.

Según se informó, uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia. Además, se secuestraron nueve vehículos, en su mayoría sustraídos.

Los procedimientos incluyeron allanamientos, detenciones en flagrancia y patrullajes preventivos, lo que permitió dar respuesta a varios hechos delictivos registrados en los últimos días en la ciudad.

La investigación continúa para determinar posibles conexiones con otros robos bajo la misma modalidad.

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