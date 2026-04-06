Operativo contra “levanta-portones”: 11 detenidos y autos secuestrados

Un operativo policial en Villa María permitió la detención de 11 jóvenes, de entre 15 y 19 años, en el marco de procedimientos contra robos bajo la modalidad conocida como “levanta-portones”.

Según se informó, uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia. Además, se secuestraron nueve vehículos, en su mayoría sustraídos.

Los procedimientos incluyeron allanamientos, detenciones en flagrancia y patrullajes preventivos, lo que permitió dar respuesta a varios hechos delictivos registrados en los últimos días en la ciudad.

La investigación continúa para determinar posibles conexiones con otros robos bajo la misma modalidad.