Peligro en las Altas Cumbres: circuló en contramano y casi provoca un choque

Una peligrosa situación se vivió en el Camino de las Altas Cumbres, cuando un conductor circuló en contramano en medio de una densa niebla, poniendo en riesgo a varios automovilistas.

uD83DuDEA8 Imprudencia extrema en Altas Cumbres



Un conductor circuló en contramano en plena niebla y casi provoca un choque frontal. El momento quedó grabado y generó alarma entre quienes transitaban la zona. pic.twitter.com/2HXfmhn8PU — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 6, 2026

El episodio fue registrado por otros conductores, cuyas imágenes comenzaron a difundirse en las últimas horas.

En el video se observa cómo el vehículo avanza por el carril equivocado mientras la visibilidad es muy reducida, lo que incrementa el peligro en una ruta de alta circulación y curvas pronunciadas.

Según se puede ver, el automovilista continuó varios metros en contramano y recién retomó su carril cuando apareció otro vehículo de frente, evitando por poco un posible choque.

La situación generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, debido al riesgo extremo que implicó la maniobra en un contexto de niebla intensa.