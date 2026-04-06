Policías asistieron de urgencia a una bebé que no podía respirar

Una bebé de apenas un mes fue asistida de urgencia por efectivos policiales luego de presentar graves dificultades para respirar en barrio Providencia. La rápida intervención de los uniformados resultó clave para estabilizar a la pequeña, que posteriormente fue trasladada a un centro de salud.

El hecho ocurrió en Bulevar Castro Barros al 650, cuando policías que realizaban patrullaje preventivo fueron alertados por un hombre que viajaba en un taxi junto a su hija y la bebé en brazos. Según explicaron, la niña se encontraba broncoaspirada y no lograba respirar con normalidad.

Ante la situación, los efectivos actuaron de inmediato y comenzaron a practicar maniobras de primeros auxilios para asistir a la menor. Al mismo tiempo, realizaron el acompañamiento del taxi para agilizar el traslado hacia un centro médico.

Gracias a la rápida asistencia, la bebé reaccionó durante el trayecto. Finalmente, fue derivada al Hospital Pediátrico, donde quedó bajo observación y asistencia médica para realizar las evaluaciones correspondientes.

La intervención oportuna de los policías permitió estabilizar a la pequeña en un momento crítico y facilitar su llegada al hospital para recibir atención especializada.