Punilla: Robó un local, huyó en colectivo y lo detuvieron en la ruta 38

Un joven de 25 años fue detenido tras robar en un local de indumentaria en Cruz del Eje y escapar en un colectivo con destino a la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en un comercio cerrado, donde se constató la rotura del vidrio de ingreso y la sustracción de distintos elementos.

A partir del análisis de cámaras y testimonios, personal de la Patrulla Preventiva logró identificar al presunto autor, quien había abordado un transporte público tras el robo.

Con esta información, se montó un operativo conjunto con efectivos de Punilla Norte que permitió interceptar el colectivo sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Capilla del Monte.

Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron al sospechoso, domiciliado en Villa La Tela, quien además se encontraba en libertad condicional.

En su poder se secuestraron parte de los elementos sustraídos, entre ellos un buzo y un par de ojotas.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.