Redada en varias ciudades: cayó una banda y hubo cinco detenidos

En el marco de controles antinarcóticos desplegados en distintos puntos de la provincia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a cinco personas en operativos realizados en las últimas horas.

Las acciones se llevaron adelante en Morteros, Brinkmann, Porteña, Vicuña Mackenna, Leones, Marcos Juárez y General Roca, como parte de un plan estratégico impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

En la terminal de ómnibus de Morteros, personal de la fuerza controló a un joven de 23 años y le secuestró varias dosis de marihuana, una motocicleta y elementos relacionados a la actividad ilegal. Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, el hombre fue trasladado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En otro procedimiento, en la intersección de avenida Virrey y Leandro N. Alem de Vicuña Mackenna, fueron controladas dos personas que circulaban en motocicleta. El vehículo tenía pedido de secuestro, por lo que ambos fueron aprehendidos. En el operativo colaboró personal de tránsito municipal.

Por último, en Marcos Juárez, en la esquina de Yrigoyen y Funes, dos menores de 14 años fueron aprehendidos por infracción a la ley 23.737 y resistencia a la autoridad.