Robaron en una concesionaria y recuperaron motos tras un operativo

Durante la madrugada, un robo en una concesionaria de barrio La France derivó en un rápido operativo policial que permitió recuperar los vehículos sustraídos.

Según informó la Policía, los autores se llevaron una camioneta, tres motocicletas y siete cascos del lugar.

El procedimiento se puso en marcha tras el aviso de un vecino al 911. A partir de allí, se articuló un despliegue con apoyo de cámaras de videovigilancia que permitió seguir los movimientos y ubicar los rodados.

Los operativos se concretaron en barrio Marqués Anexo y Sargento Cabral, donde finalmente se logró recuperar los elementos robados.

La investigación continúa para determinar la identidad de los responsables y las circunstancias del hecho.