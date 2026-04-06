Robó una moto, trató de darse a la fuga y lo atraparon

Departamental Punilla
Robó una moto, trató de darse a la fuga y lo atraparonUna vecina alertó a los efectivos policiales sobre la situación y contó que el delincuente también manipulaba varias herramientas.
Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas luego de haber robado una moto en una casa de Villa Carlos Paz y tratar de darse a la fuga. Fue perseguido por el personal de la Departamental Punilla y lograron atraparlo en la costanera del río San Antonio, a la altura del barrio El Fantasio.
El joven se había apoderado de una moto Siam 110 cc. en un domicilio de la calle Neuquén e intentó huir a toda velocidad.
Una vecina alertó a los efectivos policiales sobre la situación y contó que el delincuente también manipulaba varias herramientas.
El sospechoso huyó en la motocicleta robada y al verse cercado por los uniformados, debió abandonándola cerca del río. Tras un operativo cerrojo, el joven fue detenido cuando intentó escapar y quedó a disposición de la justicia.