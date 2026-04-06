Robó una moto, trató de darse a la fuga y lo atraparon

Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas luego de haber robado una moto en una casa de Villa Carlos Paz y tratar de darse a la fuga. Fue perseguido por el personal de la Departamental Punilla y lograron atraparlo en la costanera del río San Antonio, a la altura del barrio El Fantasio.

El joven se había apoderado de una moto Siam 110 cc. en un domicilio de la calle Neuquén e intentó huir a toda velocidad.

Una vecina alertó a los efectivos policiales sobre la situación y contó que el delincuente también manipulaba varias herramientas.

El sospechoso huyó en la motocicleta robada y al verse cercado por los uniformados, debió abandonándola cerca del río. Tras un operativo cerrojo, el joven fue detenido cuando intentó escapar y quedó a disposición de la justicia.