Secuestran drogas, dinero y un arma tras una fuga en barrio Los Paraísos

Un operativo policial se desplegó en las últimas horas en barrio Cooperativa Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba, donde se logró el secuestro de una importante cantidad de dosis de distintas drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y teléfonos celulares.

Según la información oficial, los elementos habrían sido abandonados por una persona que se dio a la fuga al advertir la presencia de los efectivos, quienes realizaban tareas preventivas en el sector.

El procedimiento continúa en la zona mientras se intenta establecer la procedencia de los objetos secuestrados y dar con el sospechoso.