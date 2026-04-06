Sospechan de una red internacional tras el ataque en la escuela de Santa Fe

A una semana del tiroteo en una escuela de Santa Fe, se detuvo a otro menor y se trabaja sobre una pista que vincula el ataque con una red internacional. La información fue confirmada este lunes 6 de abril por las autoridades judiciales que investigan el hecho registrado en el colegio Mariano Moreno, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

La revelación provocó conmoción en el país y trascendió que el segundo menor aprehendido (el primero fue el autor material del trágico episodio) habría tenido conocimiento previo del ataque. Lograron dar con él sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, y se trabajó de manera conjunta, coordinada y articulada con la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal.

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, advirtió sobre la complejidad del caso y dijo: «estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la Provincia de Santa Fe».

«Hablamos de redes internacionales, siempre en investigación y seguiremos con las actuaciones que sean necesarias para seguir detrás de esta tragedia»; añadió la funcionaria, quien reconoció que se realizan pericias para establecer si el ataque había sido programado con anterioridad, establecer responsabilidades en el entorno del agresor y posibles cómplices.