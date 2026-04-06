Tiroteo en San Cristóbal: detuvieron a un adolescente acusado de encubrimiento

Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes, acusado de encubrir el tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros ocho chicos resultaron heridos. Según se investiga, el joven habría tenido información previa sobre el ataque.

Al tener 16 años, el menor podrá ser imputado por la Justicia, a diferencia del tirador, de 15 años, que fue declarado no punible (ya que la nueva Ley del Régimen Penal Juvenil, que baja a 14 años la edad de imputabilidad, comenzará a regir desde el 5 de septiembre).

En una conferencia de prensa, autoridades provinciales e investigadores del caso aclararon que el rol del detenido quedará formalmente determinado cuando se le comuniquen los cargos.

La detención

El joven de 16 años fue detenido por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, cuando se trasladaba en una camioneta junto a sus padres.

El adolescente “tenía vínculo con G. C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque”, detallaron fuentes del caso.

Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales, no confirmó durante la conferencia de prensa si los detenidos son amigos, pero aseguró que la naturaleza del vínculo que los unía saldrá pronto a la luz.

Virginia Coudannes, vocera del gobierno santafesino, adelantó por su parte que el marco en el que se dio el crimen “es una situación que trasciende las fronteras de la provincia y del país” y que por esa razón intervinieron organismos de contraterrorismo.

Respecto a la situación de la escuela, la funcionaria indicó que la reanudación de las clases se irá definiendo en las próximas horas, de acuerdo a cómo avance la investigación.

Planificación en redes sociales

Este viernes, durante la audiencia de formulación de cargos contra el joven de 15 años que mató a Ian Cabrera y le provocó lesiones a otros ocho estudiantes en un tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Superior N°40 “Mariano Moreno”, los fiscales del caso señalaron que se investiga la posible existencia de una planificación del tiroteo.

“Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros hoy dimos cuenta y explicamos al momento de imputar, de hacer saber los hechos, que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que esa planificación además, estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales”, dijo el fiscal Luis Schiappa Pietra el pasado viernes.

Entre otros indicios, los investigadores hacen foco en una serie de conversaciones presuntamente realizadas por el tirador y otro grupo de jóvenes en la plataforma Discord, donde se hacía referencia a otras masacres en distintas escuelas de Estados Unidos y Serbia.

“Nosotros ya tenemos hoy información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también”, explicó el fiscal.

También se encontraron en el supuesto perfil de G.C. varios comentarios de distintos usuarios posteriores al tiroteo celebrando lo ocurrido y pidiendo su libertad.

Otro adolescente detenido

Este domingo también se conoció la detención de otro alumno de 16 años de Sunchales, sospechado de ser el autor de una serie de amenazas publicadas en redes sociales sobre nuevos ataques y tiroteos en colegios de Sunchales, Rafaela y otras localidades santafesinas.

En la vivienda del adolescente, los efectivos incautaron un revolver con municiones y también dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si se usaron para publicar los mensajes amenazantes.