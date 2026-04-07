Alerta en una escuela de Tucumán: un estudiante llevó un revólver con seis balas al aula

Un estudiante de 17 años fue detenido este martes tras ser descubierto con un arma de fuego dentro del Colegio El Salvador, ubicado en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, en San Miguel de Tucumán.

Según las primeras informaciones, el adolescente, alumno de cuarto año B, fue visto con el arma por personas que se encontraban en el establecimiento. En una de las versiones, un compañero advirtió que portaba el revólver y dio aviso a las autoridades del colegio. También trascendió que albañiles que trabajaban en el lugar alertaron sobre la situación.

Ante la advertencia, directivos y personal del establecimiento activaron el protocolo de seguridad y se comunicaron con el sistema de emergencias 911. Minutos después, motoristas policiales llegaron al lugar y coordinaron con las autoridades escolares la intervención para evitar una situación de riesgo.

Los efectivos ingresaron al aula de cuarto año mientras una profesora de Biología dictaba clases. Allí redujeron al estudiante sin que se registraran incidentes ni personas heridas. Durante la requisa confirmaron que llevaba un revólver con seis municiones entre sus pertenencias.

El arma fue secuestrada y el adolescente quedó a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos previstos para casos que involucran a menores con edad punible.

El jefe de la policía provincial, Joaquín Girvau, confirmó el procedimiento y explicó que la intervención se realizó tras el llamado de las autoridades escolares. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia”, señaló.

Tras el operativo, el padre del joven fue convocado al establecimiento. Según declaró, el arma habría sido entregada a su hijo por su hermano, aunque aún se investigan los motivos y las circunstancias en las que el adolescente llegó al colegio con el revólver.

Luego del episodio, personal del colegio brindó contención a los compañeros del estudiante y dispuso que abandonaran el aula mientras se realizaba el procedimiento policial.

El caso volvió a poner en debate la seguridad en los establecimientos educativos y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención ante el ingreso de armas a las escuelas.