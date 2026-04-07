Avellaneda: atacó a su pareja, hirió a su hija y se arrojó de un puente

Un brutal episodio de violencia de género ocurrió en las últimas horas en Sarandí, donde un hombre atacó con un cuchillo a su pareja, hirió a la hija de la mujer y posteriormente se quitó la vida al arrojarse desde un puente.

El agresor fue identificado como Kevin Hernández, de 34 años. El hecho ocurrió el 3 de abril en la zona de Edison y el Acceso Sudeste. Tras el ataque, ambas víctimas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital, mientras que el hombre fue hallado sin vida a pocos kilómetros del lugar.

Según el parte policial, todo comenzó cuando la mujer, su hija y el agresor regresaban en un Chevrolet Corsa luego de haber celebrado un aniversario en Don Torcuato. Durante el viaje, una discusión escaló rápidamente hasta transformarse en una situación de extrema violencia.

En medio del conflicto, el hombre condujo hasta Sarandí mientras amenazaba a su pareja y le exigía que le entregara el teléfono celular. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo y le provocó heridas en el cuello y la espalda.

En ese momento, la hija de la mujer intentó intervenir y, en un intento desesperado por escapar de la agresión, se arrojó del vehículo en movimiento, lo que le provocó diversas lesiones.

Tras el ataque, la mujer y la menor fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Presidente Perón, donde recibieron atención médica. La niña se encuentra fuera de peligro, mientras que la mujer permanece internada en terapia intensiva, según informaron familiares.

Horas después, las autoridades recibieron un aviso sobre un hombre que se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida, que posteriormente fue identificado como el del agresor.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que inició actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad. En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

En tanto, familiares de la víctima compartieron mensajes en redes sociales donde brindaron detalles del episodio y actualizaron el estado de salud de ambas. Según indicaron, la niña evoluciona favorablemente, mientras que la mujer continúa internada en estado delicado bajo cuidados intensivos.