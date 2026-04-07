Bomberos ayudaron a un estudiante con el dedo atrapado en una silla

En la tarde de este martes, personal de Bomberos Voluntarios de San Francisco acudió a un establecimiento educativo de la ciudad tras un pedido de colaboración por una situación poco habitual.

Una persona había quedado con un dedo aprisionado dentro del caño de una silla, lo que motivó la intervención de una dotación en el lugar.

El procedimiento se desarrolló con rapidez y permitió liberar el dedo sin mayores complicaciones.