Comió en un bar céntrico, se fue sin pagar y lo reconocieron por las cámaras

Un hombre de 39 años fue detenido en la tarde del lunes luego de retirarse de un bar del centro de Villa Carlos Paz sin abonar lo que había consumido.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando la dueña de un comercio gastronómico alertó a la Policía sobre la situación. Según relató, un cliente se había retirado del local sin pagar la cuenta.

A partir de los registros fílmicos del establecimiento y de las características aportadas por la comerciante, los efectivos lograron identificar y localizar al sospechoso en las inmediaciones.

El hombre fue aprehendido y posteriormente trasladado a la Alcaidía local, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno.