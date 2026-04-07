Córdoba: fuga frustrada y detención con un inhibidor de señal

En las últimas horas, un hombre fue detenido en barrio Villa Warcalde, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar escapar al advertir la presencia policial durante un operativo.

El sospechoso fue interceptado tras ser señalado como presunto autor de un hecho delictivo ocurrido días atrás, lo que permitió concretar su aprehensión.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un vehículo, un inhibidor de señal y un arma blanca, además de otros elementos vinculados a la causa.

El detenido fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.