Corte total en el Camino de los Túneles por derrumbe

Un derrumbe en el Camino de los Túneles dejó totalmente interrumpido el tránsito hacia Chancaní, tras el desmoronamiento de un sector serrano ocurrido luego de las lluvias registradas en las últimas horas.

El corte se ubica pasando el quinto túnel, en la zona de Taninga, y se mantiene desde ayer, afectando la conectividad en el oeste cordobés.

La situación impacta de manera directa en trabajadores de la región. Al menos once docentes no pueden llegar a sus lugares de trabajo y deben optar por desvíos alternativos, en algunos casos pasando por Villa Dolores.

Estos recorridos implican mayores costos de combustible, más tiempo de viaje y dificultades vinculadas a la cobertura del seguro.

El escenario se agrava por un derrumbe previo registrado tras el tercer túnel, lo que complica aún más la circulación en el corredor de Traslasierra.

Desde los organismos correspondientes solicitaron circular con extrema precaución y mantenerse informados sobre el estado del camino.